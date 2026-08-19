США ввели санкции против руководства Международного уголовного суда

США ввели санкции против председателя МУС Аканэ и прокурора Сея

Tекст: Антон Антонов

«В санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) были включены следующие лица: Томоко Аканэ,… Абдулай Сей», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Согласно опубликованной генеральной лицензии, все операции, которые в обычном порядке запрещены санкционными правилами и связаны с Международным уголовным судом, но необходимы для сворачивания сделок с участием заблокированных лиц, разрешены до 17 сентября.

При этом любой платеж в их пользу должен поступать только на заблокированный процентный счет, расположенный в США.

Лицензия распространяется на Аканэ, Сея, а также на любые структуры, в которых они прямо или косвенно, индивидуально или вместе владеют долей не менее 50%. Санкции введены из-за деятельности Международного уголовного суда, которую Вашингтон считает выходящей за рамки его мандата.

Документ опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, его подписал директор управления Брэдли Смит.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2025 года Соединенные Штаты объявили санкции в отношении прокурора МУС Карима Хана.

В июле 2026 года госсекретарь США Марко Рубио объявил о начале борьбы Вашингтона с Международным уголовным судом.