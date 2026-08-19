Асафов: Единый сервис с информацией о мерах поддержки упростит переезд специалистов в регионы

В ЕР предложили механизм для упрощения переезда специалистов в регионы

Tекст: Алексей Нечаев

«В России существует большое число мер поддержки трудовой мобильности населения. Тем не менее сегодня подобные инициативы разрозненны, а возможности узнать о них в режиме «одного окна» нет», – сказал политолог Александр Асафов.

По его словам, человеку, который рассматривает возможность переезда в другой регион ради работы, важно заранее получить полную и структурированную информацию не только о предлагаемом месте работы, но и об условиях жизни для всей семьи.

«Для людей, готовых сменить место жительства, очень важно как можно быстрее понять, в какую школу, например, пойдут их дети, какие карьерные возможности регион предоставит для их супругов. Располагая этой информацией, возможные сотрудники предприятий в регионах с дефицитом кадров смогут увереннее принимать решения о переезде», – отметил эксперт.

Именно поэтому Асафов предложил включить в Народную программу «Единой России» создание прозрачной системы поддержки трудовой мобильности. Она должна объединить информацию о действующих мерах, включая помощь с арендой жилья и переездом, для специалистов, готовых трудоустроиться в регионах с дефицитом кадров.

Политолог считает, что такой механизм можно было бы интегрировать в «Госуслуги». Пользователь получал бы в одном месте информацию о доступных программах, условиях их получения и возможностях трудоустройства в разных регионах.

«Таких инициатив действительно очень много, разрабатываются они инстанциями разных уровней. Есть, например, партийные проекты «Единой России» – «Земский доктор», «Земский учитель» и «Земский работник культуры». Каждый из них позволяет перенаправлять в небольшие населенные пункты востребованных специалистов», – рассказал Асафов.

Есть и региональные программы, продолжил политолог. «На Дальнем Востоке с их помощью активно привлекают медицинских работников. На Сахалине к этой деятельности и вовсе привлекают частный бизнес, который сохраняет трудовые места для будущих выпускников колледжей. Свои программы по привлечению кадров есть и в Нижнем Новгороде», – добавил он.

Таким образом, речь идет не столько о создании еще одной отдельной меры поддержки, сколько о сведении уже существующих возможностей в понятную для человека систему. Это позволило бы сделать переезд в регион с дефицитом кадров более предсказуемым и снизить один из главных барьеров трудовой мобильности – неопределенность для самого работника и его семьи.

Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.