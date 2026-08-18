Умер барабанщик рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд

Tекст: Антон Антонов

Причина смерти на данный момент не раскрывается. Музыкант умер 17 августа после пребывания в хосписе, передает TMZ.



Сообщается, что из-за состояния здоровья барабанщика группа была вынуждена отменить концерт 5 августа в Голливуд-боул. В связи со смертью Бирда ZZ Top отменили выступления в Солт-Лейк-Сити и Колорадо-Спрингс. Музыканты планируют возобновить турне в предстоящие выходные, дав два концерта в Остине – на одной из любимых площадок покойного барабанщика.

Фрэнк Бирд присоединился к ZZ Top в 1969 году. Он играл вместе с гитаристом Билли Гиббонсом и покойным басистом Дасти Хиллом более 50 лет. Музыкант принял участие в записи всех 15 студийных альбомов группы и помог создать такие хиты, как La Grange, Tush, Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man и Legs.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале от рака скончался основатель американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд.

Месяцем ранее из-за осложнений с легкими умер сооснователь коллектива Grateful Dead Боб Вейр.