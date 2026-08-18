Неизвестный дрон взорвался и повредил машины во дворе полиции в Турции

Tекст: Антон Антонов

«18 августа 2026 года около 19.30 объект, первоначально опознанный как беспилотный летательный аппарат, упал во двор районного управления полиции в квартале Ешилдже уезда Арсин», – приводит ТАСС текст сообщения.

Власти уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, однако три припаркованных автомобиля получили повреждения. После случившегося профильные подразделения управления безопасности приняли необходимые меры и начали расследование причин падения аппарата и его происхождения.

Газета Yeni Safak опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент удара дрона о стену здания и последующий взрыв. На кадрах также видны автомобили с явными повреждениями, стоящие во дворе управления полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в провинции Трабзон начиненный взрывчаткой украинский беспилотник упал в районе Вакфыкебир.

В середине августа на черноморском побережье недалеко от международного аэропорта Стамбула прохожие обнаружили беспилотник.

В августе у побережья провинции Дюздже туристы заметили в водах у пляжа Чинар дрон.