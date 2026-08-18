В ЦБ заявили о готовности банков к запуску цифрового рубля

Бакина: Системно значимые банки России готовы к запуску цифрового рубля

Tекст: Антон Антонов

Все системно значимые банки России готовы к работе с цифровым рублем с 1 сентября, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«Сегодня все 12 системно значимых банков, а это более 80% платежного рынка, с 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними», – приводит слова Бакиной РИА «Новости».

Она уточнила, что доступ к цифровому рублю должны обеспечить и банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Такой статус сейчас имеют еще 9 кредитных организаций, большинство из которых давно участвуют в пилоте и будут готовы к осени. При этом три банка получили статус значимых только в феврале и могут потребовать больше времени для настройки систем, однако ЦБ ожидает завершения их подключения до конца года.

Бакина подчеркнула, что цифровой рубль является той же национальной валютой, но в новой форме. По ее словам, наличные остаются в виде банкнот и монет, безналичные – на счетах в банках, а цифровой рубль будет храниться в кошельке пользователя на платформе Банка России.

Сейчас операции с ним доступны только участникам пилота, более широкое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, банки России в целом готовы к внедрению цифрового рубля с 1 сентября.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе в Петербурге заявила о полной готовности России к массовому использованию цифрового.

Зампред Банка России Зульфия Кахруманова в рамках пилотного проекта получила первую заработную плату в цифровых рублях и расплачивается ими в подключенных к системе торговых предприятиях.