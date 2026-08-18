В Австрии захотели построить супермаркет на месте филиала концлагеря Маутхаузен

Spiegel: В Австрии хотят построить супермаркет на месте филиала Маутхаузена

Tекст: Вера Басилая

Немецкое издание Spiegel сообщил, что в Австрии на месте бывшего филиала концлагеря хотят построить супермаркет. Международный комитет Маутхаузена потребовал немедленно остановить строительные работы на месте бывшего концлагеря, передает РИА «Новости».

В бывшем женском лагере с сентября 1944 года по апрель 1945 года содержались около 400 женщин и девочек. Их принуждали трудиться на расположенном неподалеку заводе боеприпасов в Хиртенберге. После ликвидации лагеря узниц погнали пешей колонной в Маутхаузен, многие из них погибли.

Представители комитета заявили, что застройка является вопиющим противоречием принципам современной мемориальной работы. Свидетельства нацистских преступлений могут оказаться навсегда скрыты под слоем гравия, стали и бетона.

Оператором планируемого магазина должен стать немецкий бренд Lidl, а центром холодильной логистики будет управлять крупная компания оптовой торговли.

В прошлом году Австрия не пригласила Россию на официальные мероприятия по случаю освобождения концлагеря Маутхаузен.

Весной ФСБ опубликовала архивные документы о создателях крематориев для нацистских лагерей смерти.

Ранее комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил предложенную Россией резолюцию для борьбы с героизацией нацизма.