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    18 августа 2026, 22:31 • Новости дня

    Финский политик назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Политик Мема назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Tекст: Вера Басилая

    Милитаризация, предпринимаемая властями Польши и Германии, является тревожным звонком для тех, кто знает историю, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    По словам Мема, Германия и Польша вкладывают значительные средства в перевооружение, что, действительно, является тревожным звонком для всех, кто хоть немного знает историю, передает РИА «Новости».

    Мема заявил, что подобное перевооружение подпитывается беспочвенной антироссийской риторикой, что создает очень опасную смесь.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений за счет наращивания своих военных бюджетов. Глава государства подчеркивал, что западные элиты используют лживые заявления об угрозе со стороны России для выкачивания денег из налогоплательщиков и оправдания собственных экономических ошибок.

    До этого Мема обвинил страны Евросоюза в использовании образа врага для оправдания масштабного перевооружения.

    Ранее Мема назвал закупку Берлином американских ракет «Томагавк» шагом к эскалации конфликта с Москвой.

    Российские дипломаты в Вене осудили курс властей Германии на ремилитаризацию из-за нелицеприятных исторических ассоциаций.

    17 августа 2026, 21:10 • Новости дня
    МИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
    МИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкое внешнеполитическое ведомство обратило внимание на заявления главы МИД России Сергея Лаврова о готовности жестче реагировать на военную поддержку киевских властей.

    Представители Берлина прокомментировали недавнее интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает РИА «Новости». Немецкие дипломаты заявили об ознакомлении с позицией Москвы касательно западной помощи киевским властям. «Мы принимаем их к сведению», – приводит издание Welt слова представителя ведомства.

    Ранее глава российского МИД подчеркнул, что Москва не станет опускаться до методов противника. При этом российская сторона намерена действовать более жестко ради уничтожения инфраструктуры, подпитывающей военную машину на Украине со стороны западных государств.

    Российские власти неоднократно указывали, что поставки вооружений напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле отмечали, что подобное накачивание оружием лишь мешает мирному урегулированию и неизбежно приведет к негативным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров анонсировал ужесточение методов борьбы с каналами западной поддержки украинской армии.

    Месяцем ранее в Москве послу ФРГ Александеру Ламбсдорфу указали на недопустимость наращивания военной помощи Киеву.

    При этом российский министр исключил возможность простой заморозки конфликта по текущей линии фронта.

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    18 августа 2026, 20:33 • Новости дня
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности содействия в убийстве русских.

    Посольство России в ФРГ направило обращение в местную прокуратуру с просьбой проверить слова корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности «содействия в убийстве русских». Дипломаты просят оценить его высказывания на предмет призывов к противоправным действиям и разжигания ненависти, передает ТАСС.

    «Посольство направило обращение в прокуратуру Берлина с просьбой дать правовую оценку о наличии в высказываниях германского журналиста признаков состава преступлений», – говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что журналист не принес публичных извинений и не попытался дезавуировать сказанное.

    Представители посольства считают, что формулировки Мартенса носили осознанный и преднамеренный характер. Российская сторона оставила за собой право использовать доступные правовые механизмы в соответствии с национальным законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса.

    Ранее дипломатическое представительство России в Берлине раскритиковало высказывания немецкого репортера об уничтожении российских граждан.

    В то же время жители Германии опубликовали петицию с требованием уволить этого журналиста.

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    19 августа 2026, 11:09 • Видео / Жизнь после боя
    Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

    Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

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    17 августа 2026, 11:24 • Новости дня
    СВР заявила о планах Запада обвинить Россию в передаче оружия наркокартелям
    СВР заявила о планах Запада обвинить Россию в передаче оружия наркокартелям
    @ Jesus Verdugo/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Западные спецслужбы совместно с украинскими структурами готовят масштабную провокацию, чтобы обвинить Москву в поставках вооружений наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике, сообщила Служба внешней разведки России.

    Служба внешней разведки России получила данные о готовящейся масштабной информационной диверсии. Спецслужбы одной из западных стран планируют обвинить российскую сторону в нелегальной передаче оружия наркокартелям в Венесуэле, Колумбии и Мексике, следует из сообщения на сайте СВР.

    «Режиссеры провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада», – заявили в ведомстве. Для реализации плана на территорию этих государств уже доставляют трофейное российское вооружение, захваченное в ходе спецоперации.

    Организаторы также создают фальшивые аудиозаписи, видеоматериалы и поддельную документацию. Эти материалы должны создать видимость причастности представителей Вооруженных сил России к незаконным схемам поставок. В ведомстве подчеркнули, что подобные методы не являются новыми для западных спецслужб, напомнив об инсценировке в Буче в апреле 2022 года.

    Ранее американские частные военные компании завербовали членов латиноамериканских наркокартелей для отправки на Украину.

    Позже Служба внешней разведки России раскрыла план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению.

    Эксперты назвали провокации частью масштабной информационной войны Запада.

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    17 августа 2026, 08:15 • Новости дня
    Профессор Диесен предупредил об угрозе ядерной войны из-за британских дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Использование украинскими военными беспилотников британского производства для ударов по российской территории может спровоцировать глобальный конфликт с применением ядерного оружия, заявил профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

    Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен выразил мнение, что применение британских беспилотников для атак на Россию приведет к ядерной эскалации, передает РИА «Новости». Свою позицию эксперт озвучил в соцсети.

    «Великобритания делает еще один шаг к ядерной войне», – предупредил норвежский профессор, оценивая последствия поставок западного вооружения Киеву.

    Накануне газета The Times, ссылаясь на источники в украинских вооруженных силах, сообщила, что украинские военные начали применять британские беспилотники для атак вглубь территории России.

    Европейские страны нарастят поставки дальних дронов для украинской армии вместо крылатых ракет.

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    17 августа 2026, 08:37 • Новости дня
    Французский журналист Брайар рассказал о роли НАТО в интеграции нацбатов в ВСУ

    Журналист Брайар: НАТО помогло интегрировать нацбаты в ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО принимали непосредственное участие в создании и реформировании структур территориальной обороны на Украине и помогали Киеву интегрировать нацбаты в состав регулярной армии, сообщил работающий в Донбассе французский историк, военный корреспондент Лоран Брайар.

    По словам Брайара, западные союзники напрямую курировали слияние радикальных идеологических формирований с регулярными подразделениями украинской армии, помогая реформировать территориальную оборону, передает ТАСС.

    Журналист заявил, что именно западные партнеры Киева руководили процессом включения идеологических батальонов в состав официальных вооруженных сил.

    «Польша, в частности, помогала, а также многие европейские страны, взявшие за образец эстонскую модель», – рассказал эксперт.

    Помимо этого, США и Канада занимались обучением сотрудников украинской полиции, а Франция заключила договор на подготовку саперов. Брайар добавил, что интеграция националистов в регулярные войска понадобилась Киеву для установления жесткого контроля над радикалами из-за угрозы вооруженного мятежа, а также для сокрытия совершенных ими военных преступлений.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Франция в ходе боев на Украине могла понести потери до нескольких сотен военнослужащих.

    До этого Лондон завершил обучение свыше 68 тыс. солдат вооруженных сил Украины в рамках специальных военных программ с участием стран-партнеров.

    Нидерланды завершили свое участие в международной операции Interflex.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал текущую международную обстановку как нешуточную, указав на консолидацию западного мира против Российской Федерации.

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    17 августа 2026, 14:32 • Новости дня
    Bild раскрыла стратегию НАТО в случае военного конфликта с Россией

    Bild: В НАТО подготовили стратегию на случай военного конфликта с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны, включающую удары по военным объектам и создание зоны для беспилотников, сообщает Bild.

    Североатлантический альянс разработал конкретные планы на случай вооруженного конфликта с Россией под общим названием Nato Land Warfighting Concept, передает ТАСС.

    Концепция создавалась под руководством американского майора Эндрю Пингрея.

    На первом этапе альянс собирается сосредоточиться на противодействии истребителям, ракетам и беспилотникам. В частности, планируется наносить удары по объектам в Калининградской области. Одновременно предполагается создать «автономную зону» на границе с Белоруссией и Россией, где будет действовать исключительно автономная военная техника.

    Следующим шагом станет атака на военные объекты и пункты снабжения в самой России, включая аэродромы, заводы, мосты и железнодорожные станции. Доставлять беспилотники вглубь страны планируется по воздуху. Примечательно, что альянс не скрывает свои намерения.

    Российская сторона неоднократно опровергала заявления об угрозе со стороны Москвы. Власти отмечали, что подобные утверждения используются для милитаризации Европы и подготовки к конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о сохранении курса НАТО на милитаризацию Европы.

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис допустил возможность нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде.

    Североатлантический альянс совместно с Украиной пообещал денежное вознаграждение за создание проекта по выведению из строя российских аэродромов.

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    18 августа 2026, 21:27 • Новости дня
    Оппозиционер из России Сергей Власенко найден мертвым в Варшаве

    RMF FM: В Варшаве нашли тело российского оппозиционера Власенко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело оппозиционного политического деятеля из России Сергея Власенко обнаружили в одной из квартир района Мокотув в Варшаве, признаков насильственной смерти не выявлено, отметили местные СМИ.

    Российский оппозиционер Сергей Власенко найден мертвым в Варшаве, прокуратура не выдвигает версию о насильственной смерти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание RMF FM.

    «Российский оппозиционер Сергей Власенко был найден мертвым в квартире на Мокотуве», – говорится в сообщении.

    Представитель окружной прокуратуры Варшавы Петр Антони Скиба уточнил, что на данный момент нет признаков того, что смерти мужчины способствовали действия или бездействие других лиц.

    Вскрытие тела запланировано на среду, также будут проведены токсикологические и другие специализированные исследования. Власенко в 80-е годы был депутатом местного совета на Дальнем Востоке, позже проживал в Анапе, где осталась его жена. В Польше он имел политическое убежище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании россиянина по делу о подготовке покушения в Варшаве.

    В июне неизвестный преступник застрелил российского художника Семена Скрепецкого на автостоянке в польском городе Белая Подляска. Позже местные правоохранители задержали трех причастных к этому убийству человек.

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    17 августа 2026, 22:04 • Новости дня
    В Минобороны Польши заявили о подготовке к войне с Россией

    Замглавы Минобороны Польши Томчик заявил о подготовке к войне с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Польша постоянно наращивает свой военный потенциал, так как Москва может напасть на страны Европы «в любой момент», заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик.

    По словам Томчика, Польша постоянно увеличивает мощь вооруженных сил на фоне угрозы столкновения с Москвой, передают «Вести».

    «Готовимся к войне, надеясь, что она никогда не произойдет. …Мы уже не делим сценарии на реальные и нереальные, а на вероятные и неправдоподобные», – заявил замминистра обороны Польши.

    Он также добавил, что в 2027 году российская сторона якобы сумеет полностью восстановить свои силы для масштабного конфликта с блоком НАТО.

    Министерство национальной обороны Польши разработало поправки для введения режима полной готовности к войне.

    Весной в польском Демблине открылся первый в Европе сервисный центр для танков Abrams.

    В начале года военное ведомство страны разослало гражданам миллионы брошюр с инструкциями на случай боевых действий

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    17 августа 2026, 02:16 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ и Пентагона призвал НАТО к «четким красным линиям» с Россией

    Экс-глава ЦРУ и Пентагона Панетта призвал НАТО к четким красным линиям

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший глава Пентагона и экс-глава ЦРУ Леон Панетта видит вокруг массу сигналов, доказывающих, что угроза от Россия якобы становится все больше, поэтому НАТО и ЕС следует защищаться соответствующим образом.

    Панетта заявил, что Россия регулярно испытывает на прочность обороноспособность Европы и считает, что «ужасающий сценарий» с военными действиями России на территории ЕС вполне вероятен.

    «НАТО должен быть бдительным. Россия продолжит испытывать обороноспособность альянса», – заявил он в интервью Bild.

    По словам Панетты, главное – не показывать России ни намека на слабость, так как в противном случае, если Россия почувствует слабость в НАТО и США, она «продолжит провоцировать и наносить удары», предупредил Панетта, добавив, что Запад должен провести четкие красные линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Корчунов заявил о необходимости сдерживания НАТО и Германии вместо России. Замглавы МИД Грушко заявлял о реальной подготовке стран НАТО к военному столкновению с Москвой. Бывший премьер-министр Венгрии Орбан заявлял, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году.



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    17 августа 2026, 22:51 • Новости дня
    Минобороны Италии опровергло причастность России к взрыву на заводе под Римом

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что у властей нет данных, указывающих на российскую диверсию на заводе KNDS Ammo Italy в Коллеферро под Римом.

    Итальянское правительство не располагает свидетельствами причастности Москвы к происшествию на военном объекте в городе Коллеферро, расположенном в 60 километрах от Рима, передает РИА «Новости».

    Глава министерства обороны Гуидо Крозетто категорически отверг версию о внешнем вмешательстве.

    «Никому не известно о том, что речь может идти о чем-либо ином, кроме внутренней проблемы», – заявил министр.

    Ранее газета Repubblica сообщила о поиске прокуратурой «российского следа» из-за якобы существующих сходств с недавним инцидентом в Болгарии. Однако болгарское МВД также признало возгорание на своем складе 10 августа обычной случайностью, не обнаружив признаков диверсии.

    Сейчас итальянские следователи изучают записи камер и данные мобильных вышек. Правоохранители возбудили уголовное дело о непредумышленном причинении катастрофы, изъяв образцы взрывчатых веществ для проведения трехмерной реконструкции событий.

    На предприятии по производству боеприпасов под Римом произошел сильный пожар.

    Представитель мэрии Коллеферро опроверг поставки снарядов с этого завода Киеву.

    Ранее западные журналисты обвиняли Москву в причастности к возгоранию на оборонном предприятии в Германии.

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    17 августа 2026, 12:31 • Новости дня
    Немецкий политик Кинг предупредил о разрыве диалога после закрытия Русского дома

    Tекст: Денис Тельманов

    Закрытие Русского дома в Берлине политик назвал шагом, который разорвет гражданский диалог между немцами и россиянами и лишит берлинцев важной культурной площадки.

    Сопредседатель берлинского отделения партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Александер Кинг заявил, что закрытие Русского дома в Берлине повлекло бы ответные меры Москвы, передает РИА «Новости».

    «Закрытие Русского дома повлекло бы за собой закрытие Института Гете в Москве. Тем самым была бы разорвана последняя тонкая нить гражданского диалога между немцами и россиянами», – подчеркнул он.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что до закрытия Российского дома науки и культуры в Берлине не дойдет.

    Он отметил, что в случае такого решения Москва может ответить закрытием Института Гете в российской столице.

    Кинг добавил, что возможная ликвидация Русского дома стала бы утратой и для самих жителей Берлина. По его словам, многие горожане приходят туда, чтобы изучать русский язык, слушать концерты, смотреть фильмы или просто потому, что это место является для них частичкой родины.

    Посольство России в Германии ранее сообщило об очередных нападках на Российский дом науки и культуры в Берлине.

    В дипмиссии напомнили, что деятельность культурно-информационных центров двух стран регулируется межправительственными соглашениями, и предостерегли от использования работы Русского дома в конъюнктурных политических играх на фоне запланированных на сентябрь выборов в ряде земель ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о возможности зеркального закрытия Института Гете в Москве в ответ на прекращение работы Русского дома в Берлине.

    МИД Германии напомнил о двусторонних соглашениях, напрямую связывающих Русский дом в Берлине и Институт Гете в Москве.

    Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт сообщила о запуске петиции против призывов к закрытию Русского дома в Берлине на фоне юридических препятствий для его ликвидации.

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    17 августа 2026, 08:58 • Новости дня
    Посол России сравнил европейских политиков со старухой Шапокляк

    Посол Нечаев: Европейские политики живут по принципам старухи Шапокляк

    Tекст: Вера Басилая

    Поведение ряда западных лидеров напоминает философию персонажа из «Чебурашки» старухи Шапокляк, уверенной, что «хорошими делами прославиться нельзя», отметил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Нечаев отметил, что действия некоторых европейских политиков перекликаются с принципами старухи Шапокляк из произведения о Чебурашке, передают «Вести».

    «Это такой, знаете, поучительный фильм, «Чебурашка», понимаете? Там есть, например, один персонаж, который говорит, что «хорошими делами прославиться нельзя», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

    По словам Нечаева, именно эта фраза приходит ему на ум при анализе решений ряда европейских государственных деятелей. Он добавил, что многие из них, судя по всему, действительно придерживаются подобного подхода.

    Накануне Сергей Нечаев предупредил о зеркальных мерах при закрытии Русского дома в Берлине.

    В июне дипломат назвал абсолютно неприемлемыми попытки возрождения неонацистской идеологии.

    Месяцем ранее посол заявил об отсутствии у европейских стран готовности к мирному диалогу.

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    17 августа 2026, 21:59 • Новости дня
    В Европе за 10 лет резко вырос уровень ультрафиолетового излучения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За последнее десятилетие интенсивность солнечной радиации над европейскими государствами увеличилась на фоне глобального изменения климата и сокращения облачности, сообщило федеральное ведомство по радиационной защите Германии (BfS).

    Федеральное ведомство по радиационной защите Германии зафиксировало существенное повышение уровня ультрафиолета в европейском регионе, передает РИА «Новости».

    Специалисты проанализировали показатели с 40 измерительных станций в 19 государствах в период с 2013 по 2022 год.

    «На 26 станциях было зафиксировано... ежегодное повышение уровня УФ-излучения на 10-20%», – отметили в ведомстве.

    Особенно сильно этот показатель вырос в центральной и западной частях континента.

    Главной причиной такой динамики исследователи называют уменьшение количества облаков над регионом. Это явление стало прямым следствием глобального изменения климата.

    При этом колебания озонового слоя оказали на ситуацию гораздо меньшее влияние.

    Ранее европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

    Беспрецедентный зной на фоне глобального потепления унес жизни сотен людей.

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    17 августа 2026, 11:39 • Новости дня
    Немцы массово ринулись на польские автозаправки за дешевым топливом

    Снижение НДС на топливо в Польше спровоцировало наплыв немецких автомобилистов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Польши значительно снизили розничные цены на автомобильное топливо, что спровоцировало ажиотажный спрос среди жителей соседней Германии.

    Правительство Польши вернулось к ручному регулированию цен на бензин и дизель, снизив ставку НДС с 24% до 8%, передает РИА «Новости».

    Теперь глава Министерства энергетики ежедневно устанавливает максимальную розничную стоимость. В понедельник литр бензина АИ-95 обойдется в 6,41 злотого (1,73 доллара), АИ-98 – в 7,2 злотого (1,95 доллара), а дизельное топливо стоит 7,37 злотого (1,99 доллара).

    На фоне удешевления горючего автовладельцы из Германии устремились в соседнюю страну. «Немецкие водители моментально увидели резкое снижение цен топлива в Польше. Они массово поехали на нашу территорию, чтобы заправить свои автомобили», – рассказал сотрудник одной из заправок в приграничном Свиноуйстье.

    По словам работника АЗС, сейчас на одну машину с польскими номерами приходятся две немецкие. При этом гости из Германии предпочитают заправлять баки полностью и часто увозят с собой полные канистры бензина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле цены на топливо в Германии достигли рекордных максимумов.

    Из-за подорожания горючего немецкие водители устроили масштабный протестный автопробег до Берлина.

    Накануне отмены государственных скидок автомобилисты из ФРГ массово устремились за дешевым дизелем в Чехию.

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    18 августа 2026, 13:31 • Новости дня
    Немецкая экономика за год лишилась почти 200 тыс. компаний

    В Германии за прошлый год закрылись около 190 тыс. компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Экономический кризис и нехватка кадров привели к масштабному прекращению работы предприятий в различных секторах немецкой экономики, включая автомобилестроение и гостиничный бизнес.

    Масштабная волна ликвидации бизнеса накрыла немецкую экономику, передает РИА «Новости».

    В 2025 году свою деятельность прекратили порядка 190 тыс. организаций, что на 10% превышает показатели предшествующего года. Основной удар пришелся на сферу общественного питания, автомобилестроение, а также врачебные практики.

    «Число закрытий компаний в Германии в 2025 году выросло второй год подряд. По расчетам ZEW Mannheim и Creditreform, закрылось почти 190 тыс. компаний – примерно на 10% больше, чем годом ранее», – говорится в совместном исследовании. Примечательно, что лишь каждое восьмое предприятие объявило о банкротстве.

    Исследователь ZEW Сандра Готтшалк отметила, что нестабильные условия, дефицит специалистов и высокие затраты на энергию бьют по всем секторам. Кроме того, серьезное влияние оказывает демографический фактор. Владельцы жизнеспособных бизнесов уходят на пенсию и вынуждены закрывать дело из-за отсутствия преемников.

    Страна уже три года находится в состоянии экономической стагнации. Текущий спад во многом обусловлен высокими ценами на энергоносители, которые взлетели после прекращения поставок российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале число корпоративных банкротств в Германии достигло максимума за 20 лет.

    В июле старейший немецкий производитель элементов питания Varta инициировал процедуру несостоятельности.

    Цены на газ для немецких потребителей с 2020 года выросли в пять раз.

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