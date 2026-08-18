Таможня Эстонии запретила гражданке Финляндии ввезти в Россию сковороду

По данным Delfi, на пункте пропуска Нарва 11 августа сотрудники проверили 49-летнюю гражданку Финляндии, следующую в Россию, которая не подала декларацию на провозимые вещи.
«В ее багаже таможенники обнаружили новую алюминиевую сковороду, вывоз которой в Россию запрещен санкциями. Женщина заявила, что хотела отвезти ее в качестве подарка и не знала об ограничениях», – сообщает издание.
Затем при досмотре сумочки таможенники нашли пустую коробку от ювелирного изделия с сертификатом подлинности.
Сначала женщина заявила, что друзья купили браслет и попросили перевезти только упаковку, однако перед дополнительным досмотром призналась, что украшение надето на большой палец ноги. Речь шла о браслете Messika Paris стоимостью около 1,5 тыс. евро, который отнесли к предметам роскоши, запрещенным к вывозу в Россию. Нарушительнице назначили штраф в размере 560 евро, после чего вместе с вещами она вернулась в Эстонию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией с целью пресечения ввоза санкционных товаров.
В феврале 2026 года в Эстонии возбудили уголовное дело против 39-летнего гражданина за попытку ввезти из России 170 матрешек, ставших предметом санкционного спора.
В январе 2026 года эстонские пограничники не пустили в страну гражданина Израиля с самоваром, признанным подпадающим под санкции.