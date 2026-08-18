Белый дом сообщил о планах упростить экспорт вооружений союзникам

Tекст: Вера Басилая

Соединенные Штаты намерены упростить режим экспортного контроля за вооружениями, чтобы расширить возможности стран-партнеров вносить вклад в коллективную оборону, передает РИА «Новости». Эта инициатива закреплена в новой оборонно-промышленной стратегии администрации президента США.

«Ведомствам следует координировать усилия и искать способы укрепления и упрощения режимов экспортного контроля – особенно тех, которые регулируют передачу вооружений, – чтобы лучше обеспечить вклад союзников и партнеров в коллективную оборону», – отмечается в документе.

Авторы стратегии допускают дальнейшее смягчение американских ограничений на экспорт ракетных технологий. По их мнению, такие изменения позволят ближайшим союзникам вносить больший вклад в обеспечение безопасности. При этом Вашингтон намерен строго контролировать, чтобы передовые военные технологии не попали в руки потенциальных противников.

В документе подчеркивается необходимость поиска сбалансированного подхода к зарубежным военным продажам. Ранее, в январе 2026 года, американское министерство торговли уже упростило правила поставок беспилотников надежным партнерам в рамках президентского указа о доминировании США в сфере БПЛА.

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о планах увеличить темпы производства различных вооружений для союзников.

Ранее американская администрация скорректировала политику экспорта ракетных технологий для партнеров по блоку AUKUS.

В августе 2026 года МИД России потребовал от Вашингтона и Анкары объяснений относительно планов масштабной передачи наступательных вооружений Киеву.