Энергосбережение в Москве восстановилось после короткого сбоя

Tекст: Вера Басилая

В городском хозяйстве Москвы сообщили, что подача электричества потребителям в столице восстановлена и работает без перебоев, передает ТАСС.

«В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов. В настоящее время энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме», – сообщили в городском хозяйстве.

В социальных сетях распространилась информация об отсутствии света в домах возле станций метро «Ленинский проспект» и «Тульская». Очевидцы также сообщали о громких звуках со стороны ТЭЦ в районе площади Гагарина, запахе гари и появлении дыма. В компании «Россети Московский регион» подчеркнули, что технологических нарушений на их объектах не зафиксировано.

Утром во вторник из-за поломки оборудования без света остались более пяти тысяч жителей Подмосковья.

Ранее сообщалось, что сбой в Рунете произошел из-за отключения света на крупном узле связи.