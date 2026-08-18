МИД заявил о готовности защищать права объявленных Азербайджаном в розыск журналистов

Tекст: Дарья Григоренко

Журналисты были объявлены в розыск по обвинениям в призывах к насильственному свержению конституционного строя Азербайджана и нарушению территориальной целостности республики.

Захарова подчеркнула, что заявления журналистов не следует связывать с официальной позицией российского руководства в отношении Азербайджана, говорится в канале МИД в Max.

«Заявления указанных частных лиц ни в коей мере не отражают подходы Москвы к Азербайджану и отношениям с республикой», – сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Москва выступает за развитие двусторонних отношений на основе существующей договорно-правовой базы. В МИД в качестве ключевого документа назвали Декларацию о союзническом взаимодействии, подписанную на высшем уровне в Москве 22 февраля 2022 года.

Захарова также заявила о готовности российской стороны защищать права своих граждан в связи с решением азербайджанской прокуратуры.

«В то же время при необходимости обеспечим нашим гражданам защиту их законных прав и интересов в контексте принятого Генпрокуратурой Азербайджана решения об объявлении их в международный розыск», – отметила дипломат.

При этом представитель МИД обратила внимание на информационную составляющую российско-азербайджанских отношений. По ее словам, в азербайджанском информационном пространстве регулярно появляются недружественные по отношению к России нарративы.

«Не раз предлагали азербайджанским коллегам в спокойном ключе, без политизации и медийной раскрутки, обсудить вопросы оздоровления информационного фона в ходе профильных консультаций. Рассчитываем, что такой диалог состоится», – заявила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова для выражения протеста из-за заявлений в российских СМИ.

Ранее российские дипломаты начали работу над возвращением на родину 11 сограждан из Азербайджана.