Оппозиционер из России Сергей Власенко найден мертвым в Варшаве

RMF FM: В Варшаве нашли тело российского оппозиционера Власенко

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российский оппозиционер Сергей Власенко найден мертвым в Варшаве, прокуратура не выдвигает версию о насильственной смерти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание RMF FM.

«Российский оппозиционер Сергей Власенко был найден мертвым в квартире на Мокотуве», – говорится в сообщении.

Представитель окружной прокуратуры Варшавы Петр Антони Скиба уточнил, что на данный момент нет признаков того, что смерти мужчины способствовали действия или бездействие других лиц.

Вскрытие тела запланировано на среду, также будут проведены токсикологические и другие специализированные исследования. Власенко в 80-е годы был депутатом местного совета на Дальнем Востоке, позже проживал в Анапе, где осталась его жена. В Польше он имел политическое убежище.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании россиянина по делу о подготовке покушения в Варшаве.

В июне неизвестный преступник застрелил российского художника Семена Скрепецкого на автостоянке в польском городе Белая Подляска. Позже местные правоохранители задержали трех причастных к этому убийству человек.