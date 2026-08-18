Названа причина масштабного сбоя в работе Рунета

Сбой в Рунете произошел из-за отключения света на крупном узле связи

Tекст: Вера Басилая

В «Рег.ру» сообщили, что причиной неполадок в работе российского сегмента интернета стали перебои в подаче электроэнергии на крупном узле связи, передает ТАСС.

«Сейчас действительно могут быть недоступны многие ресурсы, не только размещенные в «Рег.ру». Мы надеемся на скорейшее восстановление работоспособности узла», – пояснили представители доменного регистратора.

Накануне масштабное отключение электроэнергии в Новосибирске вызвало крупный сбой в работе сервисов компании «Ростелеком».

В начале августа пользователи по всей стране зафиксировали проблемы с доступом к популярным маркетплейсам и банковским приложениям.

Весной жители ряда российских регионов столкнулись с перебоями в работе крупных операторов связи и государственных порталов.