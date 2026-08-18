Певец Shaman опроверг слухи о дуэте с Канье Уэстом

Tекст: Денис Тельманов

Музыкант Ярослав Дронов прокомментировал информацию о возможном творческом союзе с американским рэпером, передает ТАСС. Артист подчеркнул, что хип-хоп не является его музыкальным направлением.

«Моя творческая позиция всегда была неизменной: либо я делаю на сто процентов, либо не делаю вовсе. Рэп – это глубокая, мощная культура, но она не моя», – заявил исполнитель.

Дронов добавил, что не владеет нужными инструментами для работы в этом жанре. Певец считает правильным оставить рэп-музыку профильным российским артистам, а самому продолжать честно делать собственное дело.

Ранее в прессе появились сообщения о желании Канье Уэста пригласить российского вокалиста для дуэта на концерте в Петербурге. Впоследствии организаторы мероприятия также назвали эти слухи недостоверными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский рэпер Канье Уэст даст два масштабных концерта в Санкт-Петербурге в середине октября.

Организаторы выступлений опровергли слухи об исполнении музыкантом кавера на хит Юрия Шатунова.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин оценил гонорар артиста за эти шоу в 20 млн долларов.