Саакашвили обязался изгнать абхазов из Абхазии «всеми необходимыми способами»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В своем посте в социальных сетях Саакашвили, в частности, говорит, что «категорически против романтизации абхазского общества».

«До сих пор общество Абхазии проникнуто идеологией фашистского типа по отношению к другим народам, и это касается не только грузин, поэтому у меня нет (к абхазам) никаких симпатий», – заявил он.

По его словам, «абхазы беспомощны развивать территории, на которых засели».

«Одичавшие группы людей напрасно занимают эти золотые земли, – заявил Саакашвили. – Я намерен вместе с другими патриотами вернуть Абхазию под грузинский контроль, а если это кому-то не нравится, пусть переселяется в другие страны».

«Мы восстановим контроль (над Абхазией) всеми необходимыми способами. В Сухуме должна быть столица Грузии, близко к Европе и Украине», – отметил экс-президент Грузии.

Ранее лидер радикальной оппозиции Грузии Ника Гварамия предложил вообще избавиться от Абхазии как от «исторической травмы», вызвав критику властей Грузии.