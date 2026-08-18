Новак поручил усилить контроль за обеспечением регионов топливом

Tекст: Денис Тельманов

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ситуации на топливном рынке поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением бензином и дизелем регионов страны, передает РИА «Новости».

Во вторник, 18 августа, состоялось очередное совещание по внутреннему рынку топлива. В нем приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, Ростехнадзора, Минтранса, РЖД, а также депутаты Госдумы, делегаты от регионов и отраслевые компании.

«По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков на всех уровнях», – говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

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