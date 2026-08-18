Лавров назвал удары британских дронов прямым участием Лондона в войне

Лавров заявил о готовности считать Британию участником конфликта на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия может рассматривать заявленное участие ракетных войск Британии в атаках на страну как прямое вступление в войну. Подобные действия повлекут за собой соответствующие последствия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Министр иностранных дел добавил, что ему жаль Британию, если она решит оставаться с Украиной до самого конца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Лондоне также предупредило британские власти о последствиях применения их беспилотников украинской армией. В ответ премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал продолжить стопроцентную поддержку Киева.

Ранее президент России Владимир Путин называл разрешение на удары западным оружием прямым участием в войне.