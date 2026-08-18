Лихачев анонсировал строительство атомной электростанции в Мьянме

Лихачев: Росатом рассчитывает в 2027 году начать строительство АСММ в Мьянме

Tекст: Дарья Григоренко

Лихачев подчеркнул, что подготовительные работы идут полным ходом, передает ТАСС.

«Скорость движения определяется не только нами, но и заказчиками. Мы подписали межправсоглашение, дальше у нас большая контрактная «обвязка» и выход на площадку», – рассказал руководитель компании.

Он добавил, что до конца этого года ожидается подписание контракта на первичные изыскания. В следующем году специалисты выйдут на площадку, что фактически ознаменует старт строительства.

Станцию возведут с использованием модулей на базе реакторов РИТМ-200. Каждый такой блок включает два реактора мощностью по 55 МВт. Общая мощность объекта составит от 110 до 330 МВт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о начале реализации проекта атомной станции малой мощности в Мьянме.

Ранее президент Владимир Путин заявил о готовности России подключиться к добыче углеводородов в Мьянме.