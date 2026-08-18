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    18 августа 2026, 19:45 • Новости дня

    Собянин: Москва совместно с регионами развивает транспортную систему России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Столичные технологии оплаты проезда успешно функционируют в 37 регионах, ежедневно обрабатывая миллионы транзакций и повышая прозрачность транспортной отрасли, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин.

    «Московская билетная система работает уже в 37 регионах, ежедневно обрабатывая свыше четырех млн транзакций», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. Он отметил, что Москва делится разработкой с 2020 года, внося вклад в цифровизацию отрасли.

    Использование единой платформы позволяет субъектам повысить прозрачность перевозок и привлечь пассажиров удобными способами оплаты. В Новосибирске пассажиропоток в первом полугодии вырос на 11% благодаря внедрению новых технологий. В этом году к проекту присоединились Ивановская, Брянская и Запорожская области.

    С 2022 года столица помогает модернизировать инфраструктуру Луганской народной республики. В регион поставили новое оборудование, установив свыше 550 терминалов оплаты. Всего по стране инновационная система охватила более 23 тыс. единиц пассажирского транспорта.

    Карта «Тройка» стала единым билетом, объединяющим Москву и свыше 20 регионов страны, отметил Собянин. Ее функционал давно вышел за рамки обычной оплаты проезда. Жители могут рассчитываться за речные прогулки, арендовать электросамокаты и пользоваться горнолыжными подъемниками.

    Функционал карты постоянно расширяется и адаптируется под местные потребности. Жители могут оплачивать проезд на канатных дорогах, речных судах и арендовать электросамокаты.

    Для городов разрабатывается уникальный дизайн проездных билетов, отражающий местный культурный код. По словам Собянина, специалисты создали уже более 200 оригинальных макетов. Так, на луганской карте изображена река Лугань, а на томской – скачущий конь.

    19 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Субъекты страны по инициативе «Единой России» смогут оставлять в своих бюджетах значительные суммы за счет переноса сроков погашения кредитов за пределы 2030 года, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма, порядка 100 млрд рублей ежегодно. И они смогут направить эти средства на цели развития», – цитирует президента пресс-служба партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил инициативы партии «Единая Россия» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Ранее министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности регионов на 2030 год. До этого российские власти аннулировали задолженности по бюджетным кредитам для 21 субъекта страны на сумму свыше 114 млрд рублей.

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    19 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Собянин: Высокотехнологичные решения компаний Москвы востребованы во всей России

    Tекст: Вера Басилая

    Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России, заявил член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин заявил в Max, что Москва продолжает укреплять статус главного индустриального и технологического центра страны. По итогам прошлого года столичным производителям удалось увеличить выпуск продукции на 4,7%.

    Мэр Москвы подчеркнул, что в первом полугодии текущего года объемы производства выросли уже на 12,5%. Наибольший рост показали радиоэлектроника (39,1%) и аэрокосмические предприятия (33,5%). Производство медицинских изделий увеличилось на 16,8%, а фармацевтика – на 14,7%.

    «Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России», – подчеркнул Собянин.

    За шесть месяцев в столице появилось 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью свыше 500 тыс. квадратных метров, где создано более 7,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время в Москве функционируют 4735 промышленных предприятий, на которых трудятся 767 тыс. человек, что составляет практически каждого десятого работающего жителя города.

    Московские промышленные компании поставляют продукцию во все регионы России, обеспечивая поставки от продуктов питания и лекарств до высокотехнологичного оборудования – лифтов и микроэлектроники.  Отмечается, что рост промышленного выпуска – вклад в технологический суверенитет страны: больше отечественной продукции в критических отраслях, меньше зависимость от внешних поставок.

    Кроме того, усиливается связанность промышленной карты России, когда столичный завод работает на заказ регионов, а регионы получают технику, комплектующие, лекарства и оборудование для своих отраслей.

    «Единая Россия»  ставит в приоритет поддержку отечественной промышленности. За время действия партийной программы, госинвестиций в развитие промышленности было сделано на сумму более 300 млрд рублей через Фонд развития промышленности. Важнейшим направлением работы «Единой России» и правительства является укрепление региональной промышленной инфраструктуры. За пять лет создано около 120 новых индустриальных и технопарков.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении объема промышленного производства в столице на 12,1% за первое полугодие 2026 года.

    Собянин рассказал о прямом стимулировании развития остальных регионов за счет роста московской экономики.

    Ветеран СВО Эльдар Шарипов отметил ключевую роль столицы в обеспечении технологического суверенитета России.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    Въехавшую в подземный переход женщину-водителя Ford Mustang лишили прав

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Женщина-водитель, протаранившая подземный переход возле станции метро «Домодедовская» в Москве на автомобиле Ford Mustang, лишилась водительского удостоверения, сообщил Мосгорсуд.

    Виновница ДТП у станции метро «Домодедовская» наказана лишением прав на четыре месяца, передает РИА «Новости».

    Авария произошла в конце июля, когда столкнулись два автомобиля, после чего Ford Mustang вылетел в подземный пешеходный переход.

    За рулем иномарки находилась Ольга Ковалева. В отношении нее инспекторы составили протокол о выезде на встречную полосу.

    Ковалевой назначили наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на четыре месяца.

    В конце июля автомобиль протаранил вход в подземный переход у станции метро «Домодедовская». На следующий день столичные службы убрали поврежденную машину с лестницы.

    В прошлом году уснувший водитель «Газели» въехал в подземный переход у станции метро «Парк Победы».

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    19 августа 2026, 02:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты 11 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать беспилотников, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе»

    В настоящее время на места падения обломков сбитых аппаратов прибыли специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ВСУ провели самую крупную за два года атаку БПЛА на Москву.

    В сторону Московского региона летели более 600 БПЛА.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что над территорией региона было сбито более 150 БПЛА.

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    19 августа 2026, 06:39 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 25
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 25
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых с начала суток на подлете к Москве БПЛА выросло до 25, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    Затем он опубликовал сообщение об отражении атаки еще четырех БПЛА.

    На местах падения фрагментов уничтоженных дронов продолжают работать профильные специалисты и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силами ПВО были ликвидированы 11 БПЛА, летевших на Москву.

    Российские военные отразили две атаки дронов ВСУ на Севастополь.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    18 августа 2026, 21:59 • Новости дня
    Энергосбережение в Москве восстановилось после короткого сбоя

    Tекст: Вера Басилая

    Электроснабжение в Москве осуществляется в штатном режиме после непродолжительного сбоя, вызванного технологическим переключением источников питания, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

    В городском хозяйстве Москвы сообщили, что подача электричества потребителям в столице восстановлена и работает без перебоев, передает ТАСС.

    «В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов. В настоящее время энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме», – сообщили в городском хозяйстве.

    В социальных сетях распространилась информация об отсутствии света в домах возле станций метро «Ленинский проспект» и «Тульская». Очевидцы также сообщали о громких звуках со стороны ТЭЦ в районе площади Гагарина, запахе гари и появлении дыма. В компании «Россети Московский регион» подчеркнули, что технологических нарушений на их объектах не зафиксировано.

    Утром во вторник из-за поломки оборудования без света остались более пяти тысяч жителей Подмосковья.

    Ранее сообщалось, что сбой в Рунете произошел из-за отключения света на крупном узле связи.

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    19 августа 2026, 12:14 • Новости дня
    Прокуратура обнаружила более 100 мертвых птиц в морозилке московского антикафе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В морозильной камере одного из контактных зоопарков Москвы нашли трупы пернатых животных, сообщили в прокуратуре столицы.

    В ходе проверки природоохранного ведомства в помещении антикафе обнаружили свыше 200 живых особей, а также сотни мертвых в морозильной камере, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    «Выявлены многочисленные нарушения требований законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарного законодательства, лицензионных требований», – добавили в надзорном органе.

    В морозилке насчитали более 100 мертвых птиц. Исследование показало, что они получили смертельные травмы. По результатам проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Расследование взято на контроль надзорным ведомством.

    Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, инцидент произошел в заведении «Попугайня» на Таганской улице, которое работает в формате контактного зоопарка. Стоимость посещения для детей там начинается от 1000 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году московская прокуратура выявила нарушения санитарных норм в столичном антикафе с минипигами.

    Осенью депутат Госдумы Нина Останина попросила Минздрав запретить присутствие питомцев в местах общественного питания.

    В апреле 2026 года в контактном зоопарке Ленинградской области от распыления неизвестного газа погибли несколько десятков попугаев.

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    19 августа 2026, 12:54 • Новости дня
    Пьяный мужчина устроил дебош с пистолетом в московском фитнес-клубе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В фитнес-клубе на Воронцовских прудах в столице нетрезвый посетитель начал махать пистолетом, его задержали прибывшие сотрудники Росгвардии, сообщили в ведомстве.

    «54-летний москвич размахивал пистолетом, громко кричал и нецензурно выражался. Тем самым напугал и вызвал панику у посетителей и персонала спортивного центра», – сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии, передает РИА «Новости».

    При этом информация о стрельбе не нашла подтверждения.

    Сотрудники ведомства изъяли у нарушителя боевой пистолет с 15 патронами в магазине. Разрешительных документов на оружие у него не оказалось, мужчину доставили в полицию для разбирательства.

    В июле нетрезвый житель Подмосковья встретил бригаду скорой помощи с пневматическим пистолетом.

    В марте сотрудники Росгвардии обезвредили агрессивного пьяного мужчину в ресторане подмосковных Люберец.

    В феврале нетрезвый москвич открыл огонь из пистолета у здания образовательного учреждения в Реутове.

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    19 августа 2026, 10:30 • Новости дня
    Эксперт: «Проверено Чукоткой» может стать новым знаком надежности для арктических технологий

    В «Единой России» предложили создать на Чукотке полигоны для развития арктических технологий

    Эксперт: «Проверено Чукоткой» может стать новым знаком надежности для арктических технологий
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Чукотка может стать площадкой для испытания новых строительных, промышленных и транспортных технологий в условиях Крайнего Севера, что позволит ускорить инфраструктурное развитие Арктики. Для этого предлагается создать сеть федеральных арктических НИИ и промышленных полигонов. С такой инициативой выступил исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Чукотского автономного округа» Александр Дудоров, предложив включить ее в Народную программу «Единой России».

    «Развитие Чукотки требует не только вложений в инфраструктуру, но и создания собственных технологий, учитывающих особенности Крайнего Севера. Одним из решений может стать создание арктических научно-исследовательских центров и полигонов, где новые строительные, промышленные и транспортные технологии можно будет испытывать в реальных условиях», – считает исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Чукотского автономного округа» Александр Дудоров.

    «Развитие Чукотки находится в фокусе президента России Владимира Путина и федеральных органов власти. Повышение качества жизни людей здесь требует развития инфраструктуры, жилого строительства и логистики», – рассказал Дудоров.

    При этом, по его словам, северные условия требуют особого подхода к строительству и промышленным процессам. В регионе нельзя применять многие решения, которые используются в европейской части России: на них влияют вечная мерзлота, слабонесущие грунты, низкие температуры.

    «Организация строительства в условиях вечной мерзлоты и поддержание бесперебойной доставки необходимых грузов в отдаленные населенные пункты требует комплексной работы инженеров. Их задача – разработать соответствующие технологии, позволяющие возводить строения на слабонесущих грунтах, а также проработать защиту от замерзания и обледенения», – детализировал собеседник.

    Именно для решения подобных задач, считает Дудоров, необходимы арктические научно-исследовательские центры. Они смогут объединить инженеров и специалистов, работающих над технологиями, которые затем можно будет применять непосредственно в северных регионах.

    Вторым элементом инициативы должны стать специальные полигоны для испытания разработок. Чукотка, по мнению эксперта, подходит для этого благодаря сочетанию сурового климата и больших незаселенных территорий.

    «Чукотка позволяет в суровых условиях испытывать любые новации: промышленные, строительные, инновационные, беспилотные. Если ноу-хау продемонстрировало свою надежность и эффективность здесь – оно будет пригодно для любых регионов. Это важно в том числе и в контексте использования систем БПЛА в рамках СВО», – подчеркнул Дудоров.

    На таких площадках, продолжил он, также можно испытывать новые типы транспортных средств и дорожных покрытий, предназначенных для использования в условиях тундры. «При этом расположение полигонов вдали от населенных пунктов позволит проводить испытания без неудобств для жителей, а «Проверено Чукоткой» может стать новым знаком качества и надежности для производителей», – объяснил спикер.

    Практический эффект от реализации инициативы, по словам собеседника, может выйти далеко за пределы испытания отдельных технологий. «Их внедрение способно придать импульс массовому строительству, в том числе за счет оптимизации ценообразования на жилую и коммерческую недвижимость», – указал эксперт.

    «Кроме того, итогом реализации проекта станет улучшение транспортной доступности отдаленных сел, поиск инноваций в сельском хозяйстве для выращивания овощей в суровом климате», – добавил он.

    Еще одним результатом может стать формирование в округе новых профессиональных возможностей, отметил спикер. По его словам, создание исследовательских и испытательных площадок потребует специалистов технических направлений, а значит, позволит сформировать дополнительные рабочие места и карьерные возможности непосредственно на Чукотке.

    «Люди с высоким уровнем компетенций в различных сферах смогут найти им применение здесь, на Крайнем Севере. У молодежи будет больше стимулов оставаться в округе, получая на малой родине возможности для развития профессиональных навыков. Именно поэтому проект рассчитан на горизонт в 15-20 лет и предложен для включения в Народную программу «Единой России», – резюмировал Дудоров.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    19 августа 2026, 05:02 • Новости дня
    Евраев сообщил о приостановке движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли из-за угрозы украинских БПЛА, сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

    «В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», – заявил губернатор в «Максе».

    Он отметил, что силовые ведомства и министерство обороны продолжают работу. Ограничения будут действовать до отбоя сигнала об опасности атаки беспилотников.

    Из-за перекрытия Московского проспекта власти оперативно изменили маршруты общественного транспорта. Автобусы пустили в объезд через Суздальское шоссе, а межмуниципальные рейсы временно отменили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отразили две атаки дронов ВСУ на Севастополь.

    Силами противовоздушной обороны сбиты 11 БПЛА, летевших на Москву.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    19 августа 2026, 16:17 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

    Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные успешно отразили очередную атаку на столицу, ликвидировав четыре вражеских дрона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Очередная попытка удара по главному городу страны была предотвращена силами противовоздушной обороны. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил ликвидацию аппаратов в своем канале в Max.

    «Четыре беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник.

    Всего с начала текущих суток на подлете к мегаполису было уничтожено 37 вражеских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 августа российские системы противовоздушной обороны ликвидировали четыре летевших на Москву беспилотника.

    13 августа мэр столицы сообщил об уничтожении двух направлявшихся к городу аппаратов. 4 августа силы ПВО уничтожили еще четыре дрона на подлете к столице.

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    19 августа 2026, 17:43 • Новости дня
    Суд оштрафовал TikTok на 6 млн рублей за запрещенный контент

    Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok за неудаление запрещенного контента

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таганский районный суд Москвы признал виновным TikTok по двум протоколам об отказе удалить запрещенный контент.

     Соцсеть наказана за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, за оба правонарушения суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 млн и 3 млн рублей соответственно, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Мосгорсуда.

    Ранее платформу неоднократно штрафовали в России. Санкции применялись за неисполнение предписаний Роскомнадзора и отказ мониторить материалы, пропагандирующие запрещенное в РФ экстремистское движение ЛГБТ. Также компания игнорировала требования о предоставлении данных надзорному ведомству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте суд взыскал с платформы 3 млн рублей за отказ удалить пропаганду нетрадиционных отношений.

    Ранее мировой судья назначил сервису штраф в размере 6 млн рублей за несоблюдение требований к иностранным интернет-компаниям.

    До этого инстанция оштрафовала соцсеть на 3 млн рублей за нарушение правил ограничения доступа к информации.

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    19 августа 2026, 11:55 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили восемь дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы ПВО поразили восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал градоначальник в Max.

    Ранее сообщалось, что с начала суток на подлете к столице сбили 25 дронов.

    Накануне мэр столицы сообщал об уничтожении 13 летевших на Москву беспилотников.

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    19 августа 2026, 18:11 • Новости дня
    НКО поддержали патриотический блок Народной программы «Единой России»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские некоммерческие организации выразили поддержку патриотическому блоку Народной программы «Единой России», включающему защиту исторической памяти, культурный суверенитет и традиционные ценности.

    Представители НКО поддержали патриотический блок Народной программы «Единой России». Председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества  Ольга Занко заявила об одобрении документа на круглом столе в Музее Победы. В обсуждении участвовали представители различных общественных движений, включая «Бессмертный полк» и «Волонтеров Победы», говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

    «Сегодня мы получили поддержку шести основных приоритетов этого блока Народной программы: защита исторической памяти, культурный суверенитет и традиционные ценности, сильная армия и поддержка наших Героев, Россия на мировой арене, воспитание гармонично развитой личности, развитие Донбасса и Новороссии», – сказала Занко. По ее словам, задачи включают восстановление не менее тысячи объектов культурного наследия и расширение программ реабилитации участников СВО.

    Представители Федерации независимых профсоюзов поблагодарили за поддержку их инициатив по расширению программы «Земский учитель» на ЗАТО и моногорода, а также по модернизации системы оплаты труда педагогов.

    Представители общероссийского движения «Бессмертный полк России» отметили важность закрепления в Народной программе традиций проведения всенародных патриотических акций «Бессмертный полк» и «Диктант Победы», а также включению отдельных задач по защите соотечественников за рубежом.

    Участники встречи подчеркнули важность программы «Пушкинская карта», к которой присоединились 13 млн человек, и инициатив по поддержке военнослужащих.

    Герой России, начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин акцентировал внимание на переобучении ветеранов и поддержке малого бизнеса. Головин выразил уверенность, что «Единая Россия» сможет оставаться главным координатором интеграции участников СВО в гражданские профессии и подчеркнул, что предусмотренные меры поддержки – от социальной и психологической адаптации до трудоустройства – закрывают главную потребность ветеранов: быть полезными обществу и стране.

    Герой России и Герой ДНР, выпускник программы «Время героев» Эдуард Казымов подчеркнул, что блок о сильной армии является одним из ключевых направлений Народной программы. Он отметил, что развитие технологий и поддержка армии имеют решающее значение. А обратная связь от военнослужащих важна для доработки оборонных изделий.

    Герой ДНР, кавалер ордена Мужества, командир интернациональной бригады «Пятнашка» и председатель регионального совета сторонников партии в ДНР Ахра Авидзба отметил необходимость развития инфраструктуры, включая расширение трассы вокруг Азовского моря, что должно укрепить безопасность страны к 2030 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» обсудила новые меры помощи фронту для Народной программы.

    Военкор Евгений Поддубный пообещал строгий контроль за выполнением каждого пункта этого документа.

    Герой России Владислав Головин отметил постоянное совершенствование законодательной базы для поддержки участников спецоперации.

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    19 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Асафов: Единый сервис с информацией о мерах поддержки упростит переезд специалистов в регионы

    В ЕР предложили механизм для упрощения переезда специалистов в регионы

    Асафов: Единый сервис с информацией о мерах поддержки упростит переезд специалистов в регионы
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Решение о переезде в другой регион ради работы будет проще принять, если человек заранее знает, на какую помощь и какие условия он и его семья могут рассчитывать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Он предложил создать для этого единый механизм поддержки трудовой мобильности в режиме «одного окна» и включить соответствующую инициативу в Народную программу «Единой России».

    «В России существует большое число мер поддержки трудовой мобильности населения. Тем не менее сегодня подобные инициативы разрозненны, а возможности узнать о них в режиме «одного окна» нет», – сказал политолог Александр Асафов.

    По его словам, человеку, который рассматривает возможность переезда в другой регион ради работы, важно заранее получить полную и структурированную информацию не только о предлагаемом месте работы, но и об условиях жизни для всей семьи.

    «Для людей, готовых сменить место жительства, очень важно как можно быстрее понять, в какую школу, например, пойдут их дети, какие карьерные возможности регион предоставит для их супругов. Располагая этой информацией, возможные сотрудники предприятий в регионах с дефицитом кадров смогут увереннее принимать решения о переезде», – отметил эксперт.

    Именно поэтому Асафов предложил включить в Народную программу «Единой России» создание прозрачной системы поддержки трудовой мобильности. Она должна объединить информацию о действующих мерах, включая помощь с арендой жилья и переездом, для специалистов, готовых трудоустроиться в регионах с дефицитом кадров.

    Политолог считает, что такой механизм можно было бы интегрировать в «Госуслуги». Пользователь получал бы в одном месте информацию о доступных программах, условиях их получения и возможностях трудоустройства в разных регионах.

    «Таких инициатив действительно очень много, разрабатываются они инстанциями разных уровней. Есть, например, партийные проекты «Единой России» – «Земский доктор», «Земский учитель» и «Земский работник культуры». Каждый из них позволяет перенаправлять в небольшие населенные пункты востребованных специалистов», – рассказал Асафов.

    Есть и региональные программы, продолжил политолог. «На Дальнем Востоке с их помощью активно привлекают медицинских работников. На Сахалине к этой деятельности и вовсе привлекают частный бизнес, который сохраняет трудовые места для будущих выпускников колледжей. Свои программы по привлечению кадров есть и в Нижнем Новгороде», – добавил он.

    Таким образом, речь идет не столько о создании еще одной отдельной меры поддержки, сколько о сведении уже существующих возможностей в понятную для человека систему. Это позволило бы сделать переезд в регион с дефицитом кадров более предсказуемым и снизить один из главных барьеров трудовой мобильности – неопределенность для самого работника и его семьи.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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