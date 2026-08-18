Путин: Две трети расчетов между Россией и Мьянмой идут в рублях

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин сообщил о формировании устойчивых финансовых связей между Россией и Мьянмой. По словам российского лидера, значительная доля двусторонних коммерческих операций уже переведена в национальную валюту, передает РИА «Новости».

«Выстроены устойчивые каналы финансовых расчетов, две трети коммерческих операций производятся в российских рублях», – заявил глава государства. Эти слова прозвучали во время подведения итогов официальных переговоров.

Встреча Владимира Путина с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном прошла во вторник в Кремле. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их дальнейшего развития в различных сферах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал отношения между двумя странами особо доверительными.

Кроме того, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о планах диверсификации двустороннего товарооборота. А премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал начало реализации проекта малой атомной электростанции в республике.