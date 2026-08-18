«Единая Россия» вступилась за охотника, оштрафованного за стрельбу по БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

«Как сообщают СМИ, в Волгоградской области охотника Николая Мухина из села Волково оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник из личного ружья. Вам не кажется эта новость абсурдной?» – написал политик в своем Telegram-канале.

По словам Мухина, он не мог уснуть из-за шума дронов и открыл огонь из винтовки, одновременно дозваниваясь в службу спасения. Диспетчер услышала выстрелы, поинтересовалась наличием лицензии на оружие и вызвала полицию. Прибывшие сотрудники изъяли ружье, несмотря на имеющееся разрешение, а мировой судья назначил мужчине штраф в 40 тыс. рублей по статье о стрельбе в неположенном месте. Обжаловать решение не удалось.

Сидякин назвал подобные действия в отношении жителей, проявляющих гражданскую позицию, нонсенсом. Он напомнил, что в 2025 году житель Подмосковья, сбивший беспилотник из охотничьего ружья, получил почетную грамоту Госдумы. Депутат уже направил в правительство РФ проект изменений в КоАП, исключающий наказание за применение личного оружия против дронов, и обратился в Генпрокуратуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году житель Подмосковья сбил вражеский беспилотник из личного охотничьего ружья.

В мае спасатели МЧС получили законное право на уничтожение дронов из огнестрельного оружия.

Позже Государственная дума одобрила аналогичные полномочия для инкассаторов и сотрудников охраны банков.