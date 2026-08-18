Поиск сокровищ обернулся гибелью людей в туннелях Туниса

При поиске сокровищ в Тунисе погибли три человека

Tекст: Денис Тельманов

Трагедия произошла в районе города Аш-Шарада, передает РИА «Новости» со ссылкой на саудовский телеканал Al-Hadath.

«Подразделения гражданской защиты извлекли тела трех человек, погибших в подземных туннелях во время раскопок в поисках сокровищ», – отмечается в сообщении.

Поисково-спасательная операция стартовала в понедельник вечером, когда местные жители заявили об исчезновении молодых людей.

Вскоре спасатели обнаружили мотоцикл одного из пропавших. Рядом находилась яма глубиной около восьми метров, ведущая в узкие подземные ходы.

Точная причина гибели пока остается неизвестной. Специалисты предполагают, что мужчины могли стать жертвами обрушения грунта или отравиться скопившимися газами от работающего оборудования.

Несмотря на строгий запрет, в отдаленных районах страны по-прежнему процветают нелегальные раскопки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские пограничники обнаружили недостроенный подземный туннель на границе с Белоруссией.

В начале прошлого года на нелегальном золотом руднике в Мали скончались 48 человек.

У побережья Туниса из-за крушения лодок погибли 27 мигрантов.