Российские школьники победили на космической олимпиаде в Пекине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские участники Международной инженерно-космической олимпиады (Global Future Space Scholars Meet — GFSSM) в Пекине завоевали главные награды соревнований. До финала сборная успешно преодолела квалификацию, а проект ребят получил высшую оценку Академического комитета и денежный приз, сообщает Роскосмос.

Команда была сформирована по итогам национального отбора, охватившего 531 старшеклассника из 50 регионов. Подготовкой занимались специалисты Центрального университета, госкорпорации и Группы «Т-Технологии». В финале россиянам противостояли команды из девяти стран.

В итоге ученица московской «Школы ЦПМ» Анна Куцова стала лучшим докладчиком, получив главную индивидуальную награду. Ученик гимназии №14 Ейска Алексей Герасимов признан лучшим лидером компании и награжден медалью за вклад в работу команды. Остальные участники сборной стали призерами олимпиады.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму победителям Международной олимпиады по информатике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, всего с начала года российские ученики завоевали 31 медаль на различных международных соревнованиях. А весной сборная страны получила 11 золотых наград на Открытой международной биологической олимпиаде.