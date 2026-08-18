Патриарх Кирилл провел молебное пение в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского

В богослужении вместе с предстоятелем Русской православной церкви приняли участие митрополит Воскресенский Григорий и епископ Раменский, передает ТАСС.

Мощи Дмитрия Донского были обнаружены в Архангельском соборе в ходе реставрационных работ – в июле 2026 года специалисты проводили противоаварийные работы из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробниц над захоронениями великих князей. Для демонтажа напольных плит были разобраны кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора.

Там реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и Угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки.

Дмитрий Донской – великий князь Московский и Владимирский, правивший в XIV веке и сыгравший важную роль в укреплении Московского княжества. Его имя прежде всего связано с победой русских войск над ордынским войском в Куликовской битве 1380 года. За эту победу князь получил прозвище Донской. В 1988 году Русская православная церковь причислила Дмитрия Донского к лику святых.