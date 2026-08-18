Власти Сирии пустили инспекторов МАГАТЭ на ядерный объект в Дейр-эз-Зоре

Сирия открыла ядерный объект в Дейр-эз-Зоре для экспертов МАГАТЭ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство Сирии предоставило специалистам Международного агентства по атомной энергии доступ к ядерному объекту в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шейбани в ходе совместной пресс-конференции с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси, передает ТАСС.

«Сирия предоставила доступ к объекту в Дейр-эз-Зоре спустя более чем 18 лет по собственной инициативе и суверенному решению», – заявил глава внешнеполитического ведомства. Он также отметил, что прозрачность является осознанным выбором Дамаска. По его словам, страна обязуется укреплять сотрудничество с международным агентством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года МАГАТЭ обнаружило следы урана на разрушенном сирийском объекте.

Ранее новое правительство Сирии согласилось немедленно допустить инспекторов агентства к предполагаемым ядерным реакторам. Перед этим Евросоюз отменил основные экономические санкции в отношении Дамаска.