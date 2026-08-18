Журналистку Ксению Ларину внесли в список террористов и экстремистов

Tекст: Ольга Иванова

Соответствующая информация появилась на официальном портале Росфинмониторинга, передает РИА «Новости».

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Баршева Оксана* Андреевна, 11 апреля 1963 года рождения, город Москва», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Лица и организации, оказавшиеся в данном списке, сталкиваются с серьезными ограничениями. Им запрещено сотрудничать со средствами массовой информации, публиковать материалы в интернете и организовывать массовые акции. Кроме того, фигуранты реестра лишаются права участвовать в избирательных кампаниях и пользоваться финансовыми услугами, за исключением оплаты налогов, выдачи заработной платы и компенсации ущерба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года МВД России объявило Ксению Ларину в федеральный розыск по уголовной статье.

Месяцем ранее столичная прокуратура инициировала против журналистки уголовное дело за публичные призывы к терроризму.

Перед этим Следственный комитет возбудил в отношении нее дело за уклонение от обязанностей иностранного агента.