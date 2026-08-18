В Башкирии детсад оштрафовали на 50 тыс. рублей после побега ребенка

Tекст: Дарья Григоренко

Детский сад в Зианчуринском районе Башкирии оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушение законодательства об образовании, передает РИА «Новости». Поводом для наказания стал инцидент с четырехлетним ребенком, который смог беспрепятственно уйти с территории учреждения.

Малыш перебежал через автомобильную трассу Магнитогорск – Ира, где его заметила проезжавшая мимо женщина. Она оперативно сообщила о случившемся в полицию, предотвратив возможную трагедию.

«Надзорные мероприятия показали, что подобное стало возможно в связи с отсутствием должного контроля за обеспечением охраны жизни и здоровья воспитанников. Детсад оштрафован на 50 тыс. рублей за нарушение законодательства об образовании», – заявили в региональной прокуратуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне следователи завели уголовное дело после побега четырехлетнего мальчика из детского сада в Кузбассе.

В ноябре прошлого года суд оштрафовал заведующую челябинским дошкольным учреждением из-за ухода четверых пятилетних воспитанников без присмотра.

Весной 2025 года двое трехлетних мальчиков сбежали из омского детского сада во время подготовки к вечерней прогулке.