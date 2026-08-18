Посол заявил о безосновательности задержаний судов Швецией

Посол Беляев заявил о безосновательности задержаний судов Швецией

Tекст: Ольга Иванова

Шведская сторона не сформулировала реальных обвинений в связи с задержанием коммерческих судов, передает РИА «Новости». По словам посла России в Стокгольме Сергея Беляева, с конца 2025 года местные власти задержали пять грузовых кораблей, на борту которых находились россияне.

«Что касается законности действий шведских властей по задержанию коммерческих судов, то ни одного реального обвинения их морякам предъявить шведы не смогли», – подчеркнул дипломат.

Глава дипмиссии пояснил, что основные претензии Стокгольма сводятся к подозрениям в использовании «фальшивого» флага. Речь идет о предполагаемом несоответствии заявленной в документах принадлежности судна конкретному государству. Ранее в Москве отмечали, что европейские страны ищут поводы для искусственного ограничения морской экономической деятельности России, называя подобные действия Запада «пиратством XXI века».

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Стокгольме Сергей Беляев обвинил Швецию в нарушении норм международного морского права.

Одно из задержанных ранее судов под названием «Адлер» шло под российским флагом.

В мае шведская береговая охрана взяла под стражу моряка с коммерческого танкера Sea Owl I.