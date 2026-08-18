В Елабуге парень зарезал знакомую в цветочном магазине

В Елабуге молодой человек убил знакомую в цветочном магазине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следственный комитет возбудил дело об убийстве девушки в Елабуге. Инцидент случился 17 августа в цветочном магазине на улице Строителей, сообщает СУ СК по Татарстану. Местный житель напал на девушку, а затем свел счеты с жизнью.

«17 августа в цветочном магазине на улице Строителей города Елабуги 24-летний местный житель в присутствии очевидцев нанес множественные ножевые ранения 18-летней знакомой, после чего свел счеты с жизнью», – говорится в заявлении ведомства.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас следователи осмотрели место преступления, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа суд в Подмосковье арестовал напавшего с ножом на своих знакомых мужчину.

В конце июня следователи возбудили уголовное дело после смертельного нападения на посетительницу торгового центра в Краснодаре.

А в начале лета вооруженный злоумышленник нанес несколько ножевых ранений сотруднице столичного МФЦ.