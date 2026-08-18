Мировые цены на сахар взлетели до рекордного максимума

Биржевая стоимость сахара достигла максимума с мая 2025 года

Tекст: Денис Тельманов

На мировых биржах зафиксирован заметный скачок стоимости сахара, передает РИА «Новости». По данным площадки ICE Futures, во вторник котировки прибавили 4%, обновив максимумы весны прошлого года.

Стоимость ближайшего октябрьского фьючерса увеличилась на 4,09%, достигнув отметки 38,71 цента за килограмм. На пике торгов этот показатель доходил до 38,76 цента за килограмм.

Установленное значение стало самым высоким с 22 мая 2025 года. В целом с начала августа биржевая цена продукта выросла на 19%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2026 года индекс продовольственных цен ФАО обновил максимум с января 2023 года из-за удорожания сахара, зерна и масел.

В мае власти Индии запретили экспорт сахара до конца сентября 2026 года для стабилизации внутренних цен.

Ранее в ООН спрогнозировали дефицит на мировом рынке сахара в размере 2,2 млн тонн в сельскохозяйственном году.