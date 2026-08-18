Водитель «КамАЗа» погиб после падения машины в яму в Якутии

Водитель «КамАЗа» погиб после падения в дорожный пролом в Якутии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Грузовик «КамАЗ» рухнул в яму на размытой дороге в Якутии. Трагедия произошла на участке, поврежденном обильными осадками. Местная Госавтоинспекция сообщила РИА «Новости», что сильные дожди размыли земляное полотно, из-за чего образовалась опасная яма.

«В Томпонском районе в результате ДТП погиб водитель грузового автомобиля... Водитель не заметил пролом дороги, образовавшийся после размыва земляного полотна вследствие повышения уровня воды после обильных осадков, в результате чего совершил наезд на поврежденный участок дорожного покрытия с последующим опрокидыванием транспортного средства», – говорится в официальном заявлении ведомства.

По предварительной информации, погибший 57-летний мужчина направлялся из поселка Теплый Ключ к горно-обогатительному комбинату «Нежданинское». Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сильные дожди размыли участки автодороги в Томпонском районе Якутии. Зимой в этом регионе легковой автомобиль провалился под лед на реке Лене.

Ранее на трассе под Ростовом-на-Дону в ДТП с участием грузовика КамАЗ погибли три человека.