Путин назвал отношения России и Мьянмы особо доверительными

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном. Иностранный лидер прибыл в страну с официальным визитом во вторник, пишет РИА «Новости».

В ходе встречи глава российского государства высоко оценил уровень взаимодействия между двумя странами.

«Отношения между нашими странами были установлены еще в 1948 году... И все время развивались, а нарастающие в последние годы приобрели особо доверительный характер», – отметил он.

Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн поблагодарил Владимира Путина за теплый прием своей делегации в Москве.

«Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность за теплое приветствие нашей делегации», – сказал президент Мьянмы и отметил, что уже много раз ранее посещал столицу России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал переговоры Владимира Путина с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном.

В марте прошлого года государства подписали соглашение о строительстве малой атомной электростанции. Во время того визита мьянманский премьер-министр поддержал российскую специальную военную операцию на Украине.