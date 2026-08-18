Десятки мигрантов прорвались из Сеуты на материковую Испанию

Tекст: Денис Тельманов

«Силы безопасности Испании установили, что десяткам мигрантов, проникших в страну во время массового наплыва в Сеуту 30 июля, удалось добраться до материковой части Испании», – пишет испанская газета ABC, передает РИА «Новости».

Правоохранительные органы выявили несколько преступных групп, организовавших незаконную транспортировку. За крупные суммы нелегалов перевозят на гидроциклах и так называемых лодках-такси. Подобные схемы использовались и ранее, но массовый приток людей значительно увеличил спрос на услуги контрабандистов.

Часть прибывших на материк задержали, однако некоторым удалось скрыться и продолжить путь вглубь Европы.

В конце июля в Сеуту прорвались около 72 тыс. мигрантов из Марокко. По данным местных властей на 11 августа, в городе оставались порядка 10 тыс. нелегалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни выходцев из Марокко устроили протестную акцию в испанском анклаве.

Власти Испании и Марокко экстренно увеличили число силовиков на пограничных пунктах.

Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в городе невыносимой из-за миграционного кризиса.