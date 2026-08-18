Число пострадавших при взрыве гранаты в Подмосковье выросло до четырех человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

По данным минздрава области, один из пострадавших отказался от госпитализации после осмотра врачами на месте, передает ТАСС.

Еще трое были доставлены в подведомственные медучреждения, где им оказали необходимую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

Инцидент произошел днем 18 августа в городском округе Щелково

В ходе отработки сценария вооруженного нападения с захватом заложников в учебном классе использовалась игровая шумовая граната. Администрация муниципалитета уточнила, что на момент происшествия детей в здании не было.

«Щелковская городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что при взрыве страйкбольной гранаты на этом мероприятии в Щелкове пострадали три педагога.

До этого министерство просвещения анонсировало проведение всероссийских антитеррористических учений в школах 18 и 19 августа.