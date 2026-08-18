Путин заявил о развитии отношений России и Мьянмы в сфере безопасности

Tекст: Дарья Григоренко

Путин провел в Кремле переговоры с главой Мьянмы Мином Ауном Хлайном. В ходе встречи обсуждались ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, передает РИА «Новости».

«Развиваются отношения в сфере безопасности», – сказал российский лидер. Он также выразил признательность руководству Мьянмы за помощь в укреплении связей России с государствами АСЕАН.

Кроме того, глава государства подчеркнул важность активизации экономического взаимодействия. «Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты», – сказал глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заранее анонсировал официальный визит Мин Аун Хлайна в Москву.

Перед переговорами на высшем уровне лидер Мьянмы возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

В феврале секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прилетал в азиатскую республику для обсуждения военного сотрудничества.