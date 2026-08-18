Сын Грачевского потребовал 39 млн рублей от совладельца «Ералаша» Григоряна

Tекст: Алексей Дегтярёв

Истец просит взыскать с гендиректора двух компаний по производству детской передачи более 39 млн рублей задолженности, передает РИА «Новости».

Заявление поступило в инстанцию в начале августа, а рассмотрение дела начнется в ноябре.

Третьим лицом к разбирательству привлекли еще одного сына бывшего художественного руководителя тележурнала Филиппа Грачевского.

«Налицо на самом деле конфликт между Грачевским Максимом Борисовичем и Григоряном», – сообщил представитель истца.

Параллельно наследник судится с компаниями ПЦ «Ералаш» и «Ералаш», где ему принадлежит по 25%. Ранее суд обязал ответчиков предоставить документы о хозяйственной деятельности, однако эти решения обжалованы.

После смерти Бориса Грачевского в 2021 году его доли перешли четырем наследникам.

Столичный арбитраж обязал продюсерский центр передать Максиму Грачевскому финансовую отчетность.

В 2025 году вдова создателя киножурнала Екатерина Белоцерковская с другими наследниками оспаривают отказ в признании прав на московскую квартиру режиссера.