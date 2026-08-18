Прокуратура Южной Кореи запросила казнь для серийной отравительницы мужчин

Прокуратура Южной Кореи запросила казни серийной отравительницы мужчин

Tекст: Тимур Шайдуллин

Прокуратура Южной Кореи настаивает на высшей мере наказания для обвиняемой в серийных убийствах. В результате действий злоумышленницы погибли два человека, еще четверо серьезно пострадали, передает ТАСС.

«Учитывая, что она убила двух человек и нанесла тяжкий вред здоровью четырех, преступление является очень серьезным. Жертвы, которые проявляли к ней интерес, были лишены жизни в момент, когда не чувствовали угрозы, что делает преступление вопиющим», – заявила прокуратура.

Девушка знакомилась с молодыми людьми и предлагала им напитки под видом энергетиков. В жидкости она добавляла огромные дозы успокоительных препаратов, которые получала по рецепту. По версии обвинения, подсудимая использовала мужчин для удовлетворения личных финансовых потребностей.

Сама фигурантка дела утверждает, что лишь пыталась защититься от домогательств. Полицейская экспертиза показала, что обвиняемая может страдать психопатическим расстройством. Оглашение приговора назначено на 27 августа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский областной суд приговорил серийного отравителя из Балашихи к пожизненному лишению свободы.

Ранее южнокорейский суд назначил супруге бывшего президента страны дополнительные семь лет тюремного заключения за коррупцию. А между тем, член Палаты представителей США Нэнси Мейс предложила восстановить смертную казнь в Вашингтоне.