Решетников сообщил о планах нарастить товарооборот с Мьянмой

Tекст: Денис Тельманов

Россия готова увеличить экспорт минеральных удобрений, нефтепродуктов и машиностроительной продукции в Мьянму, передает РИА «Новости».

Министр экономического развития Максим Решетников по итогам двусторонних переговоров отметил, что лидеры двух стран поставили задачу по диверсификации товарооборота.

«Мы и дальше готовы наращивать поставки и минеральных удобрений, и нефтепродуктов, и машиностроительной продукции в Мьянму, и, конечно, продукции агропромышленного комплекса», – подчеркнул Решетников.

В свою очередь, Москва заинтересована в импорте мьянманской одежды, текстиля, кофе и фруктов. Глава Минэкономразвития добавил, что экономическое взаимодействие переходит в инвестиционную стадию.

Российский бизнес активно вкладывается в производство органических удобрений и повышение продуктивности сельского хозяйства азиатской республики.

Кроме того, стороны обсуждают проекты по развитию электрогенерации в Мьянме, включая альтернативную и традиционную энергетику, а также поставки газа.

В 2025 году государства подписали соглашение о защите капиталовложений, что способствовало интенсификации контактов между предпринимателями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о планах российских предпринимателей начать работу в специальной экономической зоне «Давэй» в Мьянме.

Россия приступила к возведению атомной электростанции малой мощности на территории этой республики. Ранее президент Владимир Путин предложил нарастить экспорт удобрений в государства АСЕАН.