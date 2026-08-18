В Китае впервые представили летающий спасательный круг с ИИ

Китайская полиция разработала летающий спасательный круг с ИИ

Tекст: Мария Иванова

Китайские специалисты впервые продемонстрировали летающий спасательный круг с искусственным интеллектом во время учений на востоке страны, передает РИА «Новости».

Устройство разработано сотрудниками городской полиции Ханчжоу провинции Чжэцзян.

«Летающий спасательный круг прошел тестирования в недавних спасательных учениях на воде в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян», – говорится в сообщении канала CGTN.

Инновационный аппарат оборудован системой автоматической навигации. Это позволяет ему самостоятельно находить тонущего человека и подлетать к нему. Приближаясь к пострадавшему, устройство выключает двигатели и опускается на поверхность воды. Человек может схватиться за круг и дождаться прибытия спасательных служб. После того как пострадавший оказывается в безопасности, аппарат автоматически возвращается на базу по воздуху.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году китайские специалисты разработали беспилотный летательный аппарат с искусственным интеллектом.

Месяцем ранее военные России и КНР отработали применение безэкипажных катеров на совместных морских учениях.