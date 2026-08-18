Немецкий танк «Пантера» обнаружили под зданием казанского университета

Трофейный немецкий танк «Пантера» нашли под зданием КНИТУ в Казани

Tекст: Тимур Шайдуллин

Во время разбора старого складского помещения в корпусе «Б» Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) строители обнаружили немецкий танк Panzerkampfwagen V, известный как «Пантера». Боевая машина находилась в специально оборудованной яме с кирпичной кладкой и ступенями, ведущими к башне, сообщается на сайте вуза.

«Этот экземпляр танка Pz.Kpfw. V Panther выполнял в КХТИ в послевоенные годы функцию бронеямы – специального сооружения для безопасного проведения испытаний высокоэнергетических материалов», – рассказал начальник музея истории КНИТУ Денис Сахарных. По его словам, танк использовался для лабораторных работ и научных исследований на спецфакультете, изучавшем химию и технологию порохов и взрывчатых веществ.

Как отметил краевед Евгений Григорьев, трофейная техника поступала в Казань для изучения курсантами танкового училища. Предполагается, что эта «Пантера» могла быть захвачена во время Курской битвы. Толстая броня танка идеально подходила для подрывов опытных образцов, которые студенты и ученые проводили дистанционно.

В начале 50-х годов в институте построили новую испытательную станцию с профессиональной бронекабиной. Использование танка прекратили, спуск засыпали, а сверху возвели склад химреактивов. С тех пор подземный объект не использовался более 60 лет и превратился в настоящую университетскую легенду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Уралвагонзавода изучили трофейный немецкий танк Leopard 2A6. Российские десантники захватили эту боевую машину с полным боекомплектом в Курской области.

Ранее во Франции злоумышленники осквернили памятник в виде танка времен Второй мировой войны.