Эстония приняла первых шведских заключенных в арендованную тюрьму

В арендованную тюрьму эстонского Тарту прибыли первые осужденные из Швеции

Tекст: Мария Иванова

Первый самолет с осужденными из Швеции приземлился во вторник в балтийской республике, передает РИА «Новости». Преступники будут отбывать наказание в местной тюрьме.

Ранее Стокгольм и Таллин заключили договор, позволяющий арендовать 400 камер для 600 человек в исправительном учреждении в Тарту. Парламенты обеих стран ратифицировали документ в начале июня. Решение связано с дефицитом мест в шведских тюрьмах. Соглашение рассчитано на пять лет с возможностью продления.

«Во вторник на военной авиабазе Эмари приземлился самолет с первыми шведскими заключенными, которых в течение дня перевезут в Тартускую тюрьму», – сообщили в телерадиокомпании ERR. Осужденные разместятся на закрытой территории, а перед освобождением вернутся на родину. Им разрешат носить национальную тюремную форму, смотреть шведские новости, пользоваться телевизором и электричеством круглосуточно. Ожидается, что в этом году прибудут 200 человек, а всего планируется перевести 600 заключенных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Эстонии Алар Карис утвердил закон об аренде Швецией сотен тюремных камер.

Прибытие первой группы шведских осужденных в Тарту ожидалось в середине августа.

В прошлом году эстонский Минюст предложил сдавать пустующие тюрьмы иностранным государствам.