Еврокомиссия призвала Израиль защитить жителей сектора Газа

Tекст: Елизавета Шишкова

Еврокомиссия выступила с призывом к израильскому руководству после скандальных заявлений министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, передает ТАСС.

Ранее политик высказал мнение о необходимости ежедневно убивать десятки жителей палестинского анклава.

«Еврокомиссия считает, что Израиль должен выполнять все свои обязательства в рамках международных гуманитарных норм. Защита гражданских лиц должна быть обеспечена всегда», – подчеркнула представитель ЕК Анита Хиппер.

Она также напомнила о внесенном более двух месяцев назад предложении ввести санкции против Бен-Гвира. В настоящее время инициатива находится на рассмотрении Совета ЕС, при этом новые предложения вноситься не будут. В середине июня европейские министры иностранных дел обсуждали возможные ограничения, однако не смогли достичь консенсуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне израильский министр Итамар Бен-Гвир призвал ежедневно уничтожать десятки палестинцев в секторе Газа.

В мае глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард потребовала ввести персональные санкции Евросоюза против этого политика.

Еще в 2024 году глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предлагал рассмотреть аналогичные ограничительные меры из-за позиции министра.