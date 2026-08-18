Продюсер Альтмайер и пиар-директор Dior Фавье погибли в ДТП

Tекст: Алексей Дегтярёв

Автомобиль, в котором ехали кинематографист и сотрудница модного дома, врезался в большегруз на трехполосной дороге, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

Альтмайер был отцом четырех детей и руководил компанией Mandarin, он спродюсировал за карьеру 85 картин. Фавье воспитывала двоих детей и проработала в Dior Couture более 10 лет. Ранее она 11 лет трудилась в Prada и начинала карьеру в журнале Glamour.

В апреле французская актриса Надя Фарес скончалась после сердечного приступа.

В январе на 97-м году жизни умерла создательница парижского модного дома Жаклин де Риб.