Минюст США нашел сотни тысяч мертвых душ в списках избирателей

Tекст: Ольга Иванова

Американское министерство юстиции зафиксировало масштабные нарушения при проверке документов голосующих, передает РИА «Новости».

Помощник генпрокурора США Хармит Диллон подтвердила наличие серьезных проблем в преддверии намеченных на третье ноября промежуточных выборов.

«В штатах, которые сотрудничают с нами, есть сотни тысяч умерших людей в избирательных списках и есть десятки тысяч людей, которые не являются гражданами», – заявила Диллон в интервью агентству Bloomberg.

Ранее президент Дональд Трамп подписал указ о сверке реестров для исключения лиц без американского гражданства. Его администрация добивается ужесточения процедуры голосования, требуя обязательного предъявления удостоверения личности. Также министерству внутренней безопасности поручено сформировать списки граждан с правом голоса для рассылки бюллетеней по почте.

Более 20 штатов оспорили инициативу в суде, опасаясь отстранения части электората. Суд штата Массачусетс признал превышение полномочий Трампом, после чего администрация обратилась в Верховный суд. На предстоящих выборах определят новый состав палаты представителей и судьбу 33 мест в сенате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, палата представителей Конгресса США проголосовала за обязательное предъявление удостоверения личности на федеральных выборах.

Позже федеральный суд запретил использование обновленной базы данных SAVE для выявления иностранцев в списках избирателей.

До этого Дональд Трамп пообещал издать указ о запрете голосования по почте.