МИД Катара: Соглашение по Ормузскому проливу облегчит переговоры США и Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

Маджид бен Мухаммед аль-Ансари отметил, что достижение соглашения между Оманом и Ираном по Ормузскому проливу значительно упростит возобновление переговоров между Соединенными Штатами и Исламской Республикой, передает ТАСС.

«Соглашение по Ормузскому проливу между Оманом и Ираном значительно облегчит нам возобновление переговоров между Соединенными Штатами и Ираном», – сказал дипломат.

По его словам, в настоящее время усилия сосредоточены на снижении напряженности и возвращении к выполнению меморандума о взаимопонимании.

Аль-Ансари подчеркнул, что единственным путем вперед является прекращение огня, открытие Ормузского пролива, обеспечение свободы судоходства и возвращение за стол переговоров. Он также добавил, что дорожная карта, прописанная в меморандуме, в настоящее время не выполняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Тегеран и Маскат достигли принципиальной договоренности о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби потребовал от Вашингтона отказаться от вмешательства в региональные дела для разблокировки маршрута.

Накануне иранский МИД обвинил США и Израиль в срыве подписания данного соглашения о безопасности.