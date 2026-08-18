FT: Чиновник из США Родни Кук провел негласные переговоры с Москвой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель американской комиссии по изящным искусствам Родни Кук провел в России переговоры в рамках «тихой» дипломатической миссии по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Чиновник возглавлял делегацию на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Этот визит стал первым за несколько лет появлением официального представителя США на мероприятии, получившим одобрение Белого дома и Госдепартамента.

По данным издания, в рамках своего визита Кук контактировал с представителями Кремля, в том числе с советником президента России Антоном Кобяковым. В Вашингтоне надеются, что привлечение неожиданных переговорщиков поможет выйти из дипломатического тупика по Украине. При этом, как подчеркивает издание, президент США Дональд Трамп сохраняет оптимизм относительно перспектив заключения сделки по урегулированию конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Антон Кобяков оценил решение Дональда Трампа направить Родни Кука на ПМЭФ.

После форума американский представитель передал президенту США подаренную Владимиром Путиным хоккейную шайбу. Сам глава делегации США Кук во время визита в Петербург заявил о желании слушать и учиться.