Взрыв повредил крупный промышленный объект в Кривом Роге

Tекст: Ольга Иванова

Информацию о происшествии на юго-востоке страны подтвердил глава городского совета обороны Александр Вилкул, передает ТАСС.

В своем официальном блоге чиновник уточнил, что в результате инцидента пострадала производственная инфраструктура.

Ранее украинское издание «Факты ICTV» также сообщало о громких звуках на территории населенного пункта. Точные данные о масштабах нанесенного ущерба в настоящий момент не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» частично остановил работу из-за ракетного удара.

В мае текущего года российские беспилотники поразили цеха этого завода.

В июле прошлого года два городских предприятия получили повреждения после серии ночных взрывов.