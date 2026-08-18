СБР сообщил об отказе IBU возвращать россиян на турниры

IBU отказался обсуждать допуск российских биатлонистов в сентябре

Tекст: Тимур Шайдуллин

Международный союз биатлонистов (IBU) не включил в повестку заседания своего конгресса вопрос восстановления статуса российских атлетов. Мероприятие пройдет с 17 по 20 сентября 2026 года в немецком Берхтесгадене.

«В преддверии конгресса СБР обращался в исполком IBU, чтобы тот включил в повестку конгресса вопросы о возвращении наших спортсменов на международные старты и о восстановлении статуса СБР как полноценного члена федерации. Однако, как и два года назад, обсуждать эти темы на конгрессе не планируют. Позиция IBU: условия, ставшие основанием для отстранения россиян в 2022 году, до сих пор не устранены, а значит, пересматривать прежнее решение они не будут», – отметили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

Сейчас российская сторона ожидает вердикта Спортивного арбитражного суда. Арбитры уже третий месяц рассматривают иск к международному союзу на предмет национальной дискриминации и нарушения принципов Олимпийской хартии.

Напомним, что отечественные и белорусские биатлонисты лишены права выступать на мировых стартах с 2022 года. Ранее федерация также запретила россиянам проходить квалификационные отборы для участия в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава Международного союза биатлонистов Олле Далин также отказался снимать санкции с российских спортсменов.

В мае Спортивный арбитражный суд провел закрытое заседание по иску Союза биатлонистов России к IBU. А весной руководитель организации заявил о нежелании возвращать отечественных атлетов на международные турниры.