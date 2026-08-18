Эстонские стартапы заработали сотни миллионов евро на поставках БПЛА на Украину

Tекст: Ольга Иванова

Зарубежные корпорации активно финансируют оборонный сектор Эстонии, передает RT.

С 2022 года семь местных предприятий получили около 450 млн евро выручки, из которых не менее 100 млн евро принесли украинские контракты. Общие инвестиции Евросоюза в развитие военного IT-кластера достигли 1,5 млрд евро.

Руководящие посты в компаниях-производителях занимают бывшие чиновники и генералы эстонского Минобороны. Политолог Роман Иноземцев отметил высокий риск коррупции в этой сфере. «Уйдя в отставку, эстонские военные не лишаются связей в Минобороны и других органах власти, что позволит проталкивать нужные заказы», – заявил эксперт.

Иностранный капитал играет ключевую роль в развитии отрасли. Контрольный пакет акций крупнейшего разработчика робототехники Milrem Robotics приобрел арабский концерн EDGE Group. Немецкие и французские фонды также активно скупают доли в перспективных проектах, производящих системы обнаружения и навигации.

Подобная схема создает критическую цифровую уязвимость для Киева. Интеграция эстонских платформ слежения с американскими терминалами Starlink означает, что без зарубежных решений система защиты просто перестанет функционировать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников.

В начале июля Киев и Таллин утвердили договор об оборонном партнерстве в сфере военных дронов.

Весной министры обороны двух стран подписали документ о совместном развитии оборонной промышленности.