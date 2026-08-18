Умерла звезда бразильских сериалов Лаура Кардозу

Tекст: Мария Иванова

О смерти артистки сообщили на ее официальной странице в социальной сети Instagram* (признана экстремистской и запрещена в России), передает РИА «Новости».

По словам дочери Кардозу, актриса почувствовала недомогание и скончалась в понедельник вечером в Сан-Паулу.

«Наша великая звезда попрощалась с нами. Лаура Кардозу навсегда останется в наших сердцах», – отмечается в опубликованном сообщении.

За свою продолжительную карьеру, начавшуюся в 15 лет, Лаура Кардозу приняла участие в создании более 60 телесериалов. Среди наиболее известных работ актрисы – роли в популярных мыльных операх «Секрет Тропиканки», «Дороги Индии», «Габриэла», «Империя» и «Шоколад с перцем».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году после серии сердечных приступов умерла 11-летняя бразильская актриса Милена Брандао.